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У Харкові з батька, який не платив аліменти двом дітям, стягнули 560 тис. грн

Суспільство 13:30   21.08.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові з батька, який не платив аліменти двом дітям, стягнули 560 тис. грн Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Харків’янин тривалий час не платив аліменти на двох власних дітей, тому до нього застосували ряд правових обмежень.

Про це повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

За їхніми даними, двом неповнолітнім дітям повернули заборговані батьком аліменти – а це майже 560 тисяч гривень. В управлінні зазначили, що значну частину цієї суми склав штраф за тривале ігнорування чоловіком своїх обов’язків.

«Державні виконавці застосували до неплатника ряд правових обмежень. Зокрема мова про керування транспортними засобами, користування зброєю, полювання та виїзд за кордон. Разом з тим, харків’янин втратив шанс скористатися своїми рахунками та майном. Відтак, комплекс примусових заходів забезпечив погашення наявної заборгованості у повному обсязі», – додали в управлінні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин тривалий час не платив аліменти на двох власних дітей, тому до нього застосували ряд правових обмежень.".