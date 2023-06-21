Live
  • Середа 21.06.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.96
    • 🟢

У Харкові продали квартиру батька: він не сплатив доньці 140 тис грн аліментів

Суспільство 16:02   21.06.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові продали квартиру батька: він не сплатив доньці 140 тис грн аліментів Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Харків’янин заборгував власній доньці 140 тисяч гривень аліментів.

Про це повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. Через борг власній донці на чоловіка наклали правові санкції. Його обмежили в деяких правах, позбавили можливості користуватися банківськими рахунками та укладати правочини з майном, яке потребує державної реєстрації.

Однак, чоловік все одно не сплачував доньці аліменти.

«Враховуючи це, фахівці юстиції звернули стягнення на майно боржника та виставили його житло на продаж на онлайн-аукціоні OpenMarket (ДП «Система електронних торгів арештованим майном»)», – додали у відомстві.

Продаж двокімнатної квартири дозволив повернути родині чоловіка всю суму боргу. Разом з тим, сім’ї додатково сплатили і штраф за вимушене очікування.

Читайте також: Харків’янин заплатив 100 тис. грн, щоб влаштуватися на роботу водієм

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Синєгубов заявив про концентрацію військ РФ поблизу кордону Харківщини
Синєгубов заявив про концентрацію військ РФ поблизу кордону Харківщини
21.06.2023
Великий подразник Кремля. Як шпигун Буданов став головним болем для рф
Великий подразник Кремля. Як шпигун Буданов став головним болем для рф
21.06.2023
У Харкові продали квартиру батька: він не сплатив доньці 140 тис грн аліментів
У Харкові продали квартиру батька: він не сплатив доньці 140 тис грн аліментів
21.06.2023
Путін вірить, що Трамп повернеться до влади в США і зніме санкції з рф — BILD
Путін вірить, що Трамп повернеться до влади в США і зніме санкції з рф — BILD
21.06.2023
На Сватівсько-Куп’янському напрямку знищено ворожий “Урал” з БК (відео)
На Сватівсько-Куп’янському напрямку знищено ворожий “Урал” з БК (відео)
21.06.2023
Озброєння, надане Україні, Пентагон переоцінив на $6,2 мільярда
Озброєння, надане Україні, Пентагон переоцінив на $6,2 мільярда
21.06.2023

Новини за темою:

11:55
Нічна аварія на газогоні у Харкові: у трубу влучила блискавка – ДСНС (відео)
11:32
Частину пр. Гагаріна, де була пожежа, перекрили: без газу – 13 тис споживачів
23:24
На пр. Гагаріна в Харкові – пожежа через витік газу: інформація ДСНС (відео)
21:07
На Харківщині завтра гримітимуть грози: синоптики попереджають про небезпеку
20:10
Терехов поїхав до Британії: обговорюють залучення харків’ян до відбудови

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові продали квартиру батька: він не сплатив доньці 140 тис грн аліментів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 16:02;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин заборгував власній доньці 140 тисяч гривень аліментів.".