У Харкові продали квартиру батька: він не сплатив доньці 140 тис грн аліментів

Харків’янин заборгував власній доньці 140 тисяч гривень аліментів.

Про це повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. Через борг власній донці на чоловіка наклали правові санкції. Його обмежили в деяких правах, позбавили можливості користуватися банківськими рахунками та укладати правочини з майном, яке потребує державної реєстрації.

Однак, чоловік все одно не сплачував доньці аліменти.

«Враховуючи це, фахівці юстиції звернули стягнення на майно боржника та виставили його житло на продаж на онлайн-аукціоні OpenMarket (ДП «Система електронних торгів арештованим майном»)», – додали у відомстві.

Продаж двокімнатної квартири дозволив повернути родині чоловіка всю суму боргу. Разом з тим, сім’ї додатково сплатили і штраф за вимушене очікування.