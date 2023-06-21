У Харкові продали квартиру батька: він не сплатив доньці 140 тис грн аліментів
Харків’янин заборгував власній доньці 140 тисяч гривень аліментів.
Про це повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. Через борг власній донці на чоловіка наклали правові санкції. Його обмежили в деяких правах, позбавили можливості користуватися банківськими рахунками та укладати правочини з майном, яке потребує державної реєстрації.
Однак, чоловік все одно не сплачував доньці аліменти.
«Враховуючи це, фахівці юстиції звернули стягнення на майно боржника та виставили його житло на продаж на онлайн-аукціоні OpenMarket (ДП «Система електронних торгів арештованим майном»)», – додали у відомстві.
Продаж двокімнатної квартири дозволив повернути родині чоловіка всю суму боргу. Разом з тим, сім’ї додатково сплатили і штраф за вимушене очікування.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 16:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин заборгував власній доньці 140 тисяч гривень аліментів.".