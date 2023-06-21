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В Харькове продали квартиру отца, не уплатившего дочери 140 тыс грн алиментов

Общество 16:02   21.06.2023
Виктория Яковенко
В Харькове продали квартиру отца, не уплатившего дочери 140 тыс грн алиментов Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста

Харьковчанин задолжал своей дочери 140 тысяч гривен алиментов.

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции. Из-за долга собственной дочери на мужчину наложили правовые санкции. Его ограничили в некоторых правах, лишили возможности пользоваться банковскими счетами и заключать сделки с имуществом, требующие государственной регистрации.

Однако мужчина все равно не платил дочери алименты.

«Учитывая это, специалисты юстиции обратили взыскание на имущество должника и выставили его жилье на продажу на онлайн-аукционе OpenMarket (ГП «Система электронных торгов арестованным имуществом»)», — добавили в ведомстве.

Продажа двухкомнатной квартиры позволила вернуть семье мужчины всю сумму долга. Вместе с тем семье дополнительно заплатили и штраф за вынужденное ожидание.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 16:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин задолжал своей дочери 140 тысяч гривен алиментов.".