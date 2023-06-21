В Харькове продали квартиру отца, не уплатившего дочери 140 тыс грн алиментов

Харьковчанин задолжал своей дочери 140 тысяч гривен алиментов.

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции. Из-за долга собственной дочери на мужчину наложили правовые санкции. Его ограничили в некоторых правах, лишили возможности пользоваться банковскими счетами и заключать сделки с имуществом, требующие государственной регистрации.

Однако мужчина все равно не платил дочери алименты.

«Учитывая это, специалисты юстиции обратили взыскание на имущество должника и выставили его жилье на продажу на онлайн-аукционе OpenMarket (ГП «Система электронных торгов арестованным имуществом»)», — добавили в ведомстве.

Продажа двухкомнатной квартиры позволила вернуть семье мужчины всю сумму долга. Вместе с тем семье дополнительно заплатили и штраф за вынужденное ожидание.