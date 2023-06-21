В Харькове продали квартиру отца, не уплатившего дочери 140 тыс грн алиментов
Харьковчанин задолжал своей дочери 140 тысяч гривен алиментов.
Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции. Из-за долга собственной дочери на мужчину наложили правовые санкции. Его ограничили в некоторых правах, лишили возможности пользоваться банковскими счетами и заключать сделки с имуществом, требующие государственной регистрации.
Однако мужчина все равно не платил дочери алименты.
«Учитывая это, специалисты юстиции обратили взыскание на имущество должника и выставили его жилье на продажу на онлайн-аукционе OpenMarket (ГП «Система электронных торгов арестованным имуществом»)», — добавили в ведомстве.
Продажа двухкомнатной квартиры позволила вернуть семье мужчины всю сумму долга. Вместе с тем семье дополнительно заплатили и штраф за вынужденное ожидание.
Читайте также: Харьковчанин заплатил 100 тыс. грн, чтобы устроиться на работу водителем
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове продали квартиру отца, не уплатившего дочери 140 тыс грн алиментов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 16:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин задолжал своей дочери 140 тысяч гривен алиментов.".