Харьковчанин заплатил 100 тыс. грн, чтобы устроиться на работу водителем
Харьковчанин «вспомнил», что должен ребенку круглую сумму алиментов, только тогда, когда у него возникли проблемы с трудоустройством.
«Мужчина с 2015 года не платил определенные в судебном порядке детские средства на содержание несовершеннолетнего сына. Государственные исполнители Индустриального отдела ГИС в Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции к должнику применили ряд принудительных мер и финансовые санкции. Среди них – штраф за несвоевременную уплату алиментов в размере 50% суммы задолженности и ограничения в праве управления транспортными средствами», — сообщила пресс-служба Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.
Долгое время все остальные правовые методы воздействия отец-жадина игнорировал. Но тут, чтобы устроиться на работу, ему понадобились права.
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«Более 100 тысяч гривен алиментов уплатил харьковчанин, чтобы без преград устроиться на работу водителем. Для трудоустройства ему пришлось рассчитаться с ребенком. Только после полной уплаты долга и штрафа горожанин смог сесть за руль и приступить к новым обязанностям на работе», — отметили в управлении.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 16:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин «вспомнил», что должен ребенку круглую сумму алиментов, только тогда, когда у него возникли проблемы с трудоустройством".