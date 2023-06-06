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Харьковчанин заплатил 100 тыс. грн, чтобы устроиться на работу водителем

Общество 16:17   06.06.2023
Оксана Горун
Харьковчанин заплатил 100 тыс. грн, чтобы устроиться на работу водителем Фото: Восточное межрегиональное управление Минюста

Харьковчанин «вспомнил», что должен ребенку круглую сумму алиментов, только тогда, когда у него возникли проблемы с трудоустройством.

«Мужчина с 2015 года не платил определенные в судебном порядке детские средства на содержание несовершеннолетнего сына. Государственные исполнители Индустриального отдела ГИС в Харькове Восточного межрегионального управления Министерства юстиции к должнику применили ряд принудительных мер и финансовые санкции. Среди них – штраф за несвоевременную уплату алиментов в размере 50% суммы задолженности и ограничения в праве управления транспортными средствами», — сообщила пресс-служба Восточного межрегионального управления Министерства юстиции.

Долгое время все остальные правовые методы воздействия отец-жадина игнорировал. Но тут, чтобы устроиться на работу, ему понадобились права.

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«Более 100 тысяч гривен алиментов уплатил харьковчанин, чтобы без преград устроиться на работу водителем. Для трудоустройства ему пришлось рассчитаться с ребенком. Только после полной уплаты долга и штрафа горожанин смог сесть за руль и приступить к новым обязанностям на работе», — отметили в управлении.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 16:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанин «вспомнил», что должен ребенку круглую сумму алиментов, только тогда, когда у него возникли проблемы с трудоустройством".