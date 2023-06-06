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Харків’янин заплатив 100 тис. грн, щоб влаштуватися на роботу водієм

Суспільство 16:17   06.06.2023
Оксана Горун
Харків’янин заплатив 100 тис. грн, щоб влаштуватися на роботу водієм

Харків’янин “згадав”, що винен дитині круглу суму аліментів, лише тоді, коли у неї виникли проблеми з працевлаштуванням.

“Чоловік з 2015 року не сплачував визначені у судовому порядку дитячі кошти на утримання неповнолітнього сина. Державні виконавці Індустріального відділу ДВС у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції до боржника застосували ряд примусових заходів та фінансові санкції. Серед них – штраф за несвоєчасну сплату аліментів у розмірі 50% від суми заборгованості та обмеження у праві керування транспортними засобами”, — повідомила пресслужба Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Довгий час всі інші правові методи впливу батько-жадюга ігнорував. Але тут, щоби влаштуватися на роботу, йому знадобилися права.

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“Понад 100 тисяч гривень аліментів сплатив харків’янин, аби без перепон влаштуватися на роботу водієм. Для працевлаштування йому довелося розрахуватися з дитиною. Тільки після повної сплати боргу та штрафу містянин зміг сісти за кермо та приступити до нових обов’язків на роботі”, – зазначили в управлінні.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин “згадав”, що винен дитині круглу суму аліментів, лише тоді, коли у неї виникли проблеми з працевлаштуванням".