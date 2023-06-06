Харків’янин заплатив 100 тис. грн, щоб влаштуватися на роботу водієм

Харків’янин “згадав”, що винен дитині круглу суму аліментів, лише тоді, коли у неї виникли проблеми з працевлаштуванням.

“Чоловік з 2015 року не сплачував визначені у судовому порядку дитячі кошти на утримання неповнолітнього сина. Державні виконавці Індустріального відділу ДВС у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції до боржника застосували ряд примусових заходів та фінансові санкції. Серед них – штраф за несвоєчасну сплату аліментів у розмірі 50% від суми заборгованості та обмеження у праві керування транспортними засобами”, — повідомила пресслужба Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Довгий час всі інші правові методи впливу батько-жадюга ігнорував. Але тут, щоби влаштуватися на роботу, йому знадобилися права.

“Понад 100 тисяч гривень аліментів сплатив харків’янин, аби без перепон влаштуватися на роботу водієм. Для працевлаштування йому довелося розрахуватися з дитиною. Тільки після повної сплати боргу та штрафу містянин зміг сісти за кермо та приступити до нових обов’язків на роботі”, – зазначили в управлінні.