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У Харкові з матері, яка не платила трьом дітям аліменти, стягнули борг

Суспільство 14:11   12.04.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові з матері, яка не платила трьом дітям аліменти, стягнули борг Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Мати трьох дітей з Харкова тривалий час не сплачувала аліменти, через що утворився борг у понад 187 тисяч гривень.

Про це повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

«Фахівці обмежили громадянку в деяких правах та внесли відомості про неї до Єдиного реєстру боржників», – прокоментували ситуацію в управлінні.

У підсумку – харків’янка погасила у повному обсязі заборгованість, діти отримали належні їм кошти, а фахівці юстиції зняли раніше накладені заборони та прибрали з реєстру її дані.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 14:11;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мати трьох дітей з Харкова тривалий час не сплачувала аліменти, через що утворився борг у понад 187 тисяч гривень.".