У Харкові з матері, яка не платила трьом дітям аліменти, стягнули борг

Мати трьох дітей з Харкова тривалий час не сплачувала аліменти, через що утворився борг у понад 187 тисяч гривень.

Про це повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

«Фахівці обмежили громадянку в деяких правах та внесли відомості про неї до Єдиного реєстру боржників», – прокоментували ситуацію в управлінні.

У підсумку – харків’янка погасила у повному обсязі заборгованість, діти отримали належні їм кошти, а фахівці юстиції зняли раніше накладені заборони та прибрали з реєстру її дані.