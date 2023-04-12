У Харкові з матері, яка не платила трьом дітям аліменти, стягнули борг
Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
Мати трьох дітей з Харкова тривалий час не сплачувала аліменти, через що утворився борг у понад 187 тисяч гривень.
Про це повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.
«Фахівці обмежили громадянку в деяких правах та внесли відомості про неї до Єдиного реєстру боржників», – прокоментували ситуацію в управлінні.
У підсумку – харків’янка погасила у повному обсязі заборгованість, діти отримали належні їм кошти, а фахівці юстиції зняли раніше накладені заборони та прибрали з реєстру її дані.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Квітня 2023 в 14:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мати трьох дітей з Харкова тривалий час не сплачувала аліменти, через що утворився борг у понад 187 тисяч гривень.".