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Згадав про доньку, коли арештували авто: в Харкові батька змусили платити

Суспільство 19:43   07.04.2023
Оксана Горун
Згадав про доньку, коли арештували авто: в Харкові батька змусили платити

300 тисяч гривень аліментів заборгував своїй доньці мешканець Харкова. Але заквапився розрахуватися лише після того, як його майно арештували.

Перш ніж “згадати” про доньку, чоловік кілька років уникав сплати аліментів, повідомили в Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

“Щоб дівчинка врешті отримала близько 300 тисяч гривень заборгованих аліментів, до батька виконавці змушені були застосувати арешт коштів, майна та автомобіля, що й стало переконливим аргументом для боржника. Слід зауважити, що сума сплачених коштів містила й штраф, який нараховується за тривале очікування дитячих платежів“, – прокоментували ситуацію в управлінні.

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Притягли батька до фінансової відповіді працівники Немишлянського відділу державної виконавчої служби в м. Харків.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 19:43;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "300 тисяч гривень аліментів заборгував своїй доньці мешканець Харкова. Але заквапився розрахуватися лише після того, як його майно арештували".