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Вспомнил о дочке, когда арестовали авто: в Харькове отца заставили платить

Общество 19:43   07.04.2023
Оксана Горун
Вспомнил о дочке, когда арестовали авто: в Харькове отца заставили платить

300 тысяч гривен алиментов задолжал своей дочке житель Харькова. Но заторопился рассчитаться только после того, как его имущество арестовали.

Прежде чем «вспомнить» о дочке, мужчина несколько лет избегал уплаты алиментов, сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

«Чтобы девочка наконец получила около 300 тысяч гривен задолженных алиментов, к отцу исполнители вынуждены были применить арест средств, имущества и автомобиля, что и стало убедительным аргументом для должника. Следует заметить, что сумма уплаченных средств включила в себя и штраф, начисляемый за длительное ожидание детских платежей», — прокомментировали ситуацию в управлении.

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Призвали отца к финансовому ответу работники Немышлянского отдела государственной исполнительной службы в г. Харьков.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 19:43;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "300 тысяч гривен алиментов задолжал своей дочке житель Харькова. Но заторопился рассчитаться только после того, как его имущество арестовали".