Вспомнил о дочке, когда арестовали авто: в Харькове отца заставили платить

300 тысяч гривен алиментов задолжал своей дочке житель Харькова. Но заторопился рассчитаться только после того, как его имущество арестовали.

Прежде чем «вспомнить» о дочке, мужчина несколько лет избегал уплаты алиментов, сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

«Чтобы девочка наконец получила около 300 тысяч гривен задолженных алиментов, к отцу исполнители вынуждены были применить арест средств, имущества и автомобиля, что и стало убедительным аргументом для должника. Следует заметить, что сумма уплаченных средств включила в себя и штраф, начисляемый за длительное ожидание детских платежей», — прокомментировали ситуацию в управлении.

Читайте также: Харьковчанин заплатил ребенку 280 тысяч гривен долга по алиментам

Призвали отца к финансовому ответу работники Немышлянского отдела государственной исполнительной службы в г. Харьков.