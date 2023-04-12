В Харькове с матери, которая не платила трем детям алименты, взыскали долг

Мать троих детей из Харькова долго не платила алименты, из-за чего образовался долг более чем в 187 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

«Специалисты ограничили гражданку в некоторых правах и внесли сведения о ней в Единый реестр должников», — прокомментировали ситуацию в управлении.

В итоге – харьковчанка погасила в полном объеме задолженность, дети получили средства, а специалисты юстиции сняли ранее наложенные запреты и убрали из реестра ее данные.