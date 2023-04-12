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В Харькове с матери, которая не платила трем детям алименты, взыскали долг

Общество 14:11   12.04.2023
Виктория Яковенко
В Харькове с матери, которая не платила трем детям алименты, взыскали долг Фото: Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции

Мать троих детей из Харькова долго не платила алименты, из-за чего образовался долг более чем в 187 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

«Специалисты ограничили гражданку в некоторых правах и внесли сведения о ней в Единый реестр должников», — прокомментировали ситуацию в управлении.

В итоге – харьковчанка погасила в полном объеме задолженность, дети получили средства, а специалисты юстиции сняли ранее наложенные запреты и убрали из реестра ее данные.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 апреля 2023 в 14:11;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мать троих детей из Харькова долго не платила алименты, из-за чего образовался долг более чем в 187 тысяч гривен.".