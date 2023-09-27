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Майже пів млн грн стягнули з трьох батьків з Харківщини, які не платили дітям

Суспільство 11:24   27.09.2023
Вікторія Яковенко
Майже пів млн грн стягнули з трьох батьків з Харківщини, які не платили дітям Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

В Харкові та області зменшилася кількість неплатників аліментів, які заборгували своїм дітям, повідомляють у Східному міжрегіональному управлінні Міністерстві юстиції.

У відомстві підготували «вересневу добірку». Зокрема, фахівці Кегичівського відділу виконавчої служби стягнули з батька 86 тисяч заборгованих коштів своїй доньці. Визначальним для довгоочікуваної сплати став арешт рахунків чоловіка.

Ще один випадок – понад 135 тисяч гривень аліментів батько заборгував неповнолітньому хлопчику. Їх примусово повернули дитині спеціалісти Балаклійського відділу виконавчої служби.

Понад 250 тисяч гривень стягнули з арештованих рахунків харків’янина, який тривалий час відмовлявся платити дитячі кошти.

Читайте також: У Харкові з батька, який не платив аліменти двом дітям, стягнули 560 тис. грн

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові та області зменшилася кількість неплатників аліментів, які заборгували своїм дітям, повідомляють у Східному міжрегіональному управлінні Міністерстві юстиції.".