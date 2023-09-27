Майже пів млн грн стягнули з трьох батьків з Харківщини, які не платили дітям
Фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
В Харкові та області зменшилася кількість неплатників аліментів, які заборгували своїм дітям, повідомляють у Східному міжрегіональному управлінні Міністерстві юстиції.
У відомстві підготували «вересневу добірку». Зокрема, фахівці Кегичівського відділу виконавчої служби стягнули з батька 86 тисяч заборгованих коштів своїй доньці. Визначальним для довгоочікуваної сплати став арешт рахунків чоловіка.
Ще один випадок – понад 135 тисяч гривень аліментів батько заборгував неповнолітньому хлопчику. Їх примусово повернули дитині спеціалісти Балаклійського відділу виконавчої служби.
Понад 250 тисяч гривень стягнули з арештованих рахунків харків’янина, який тривалий час відмовлявся платити дитячі кошти.
Читайте також: У Харкові з батька, який не платив аліменти двом дітям, стягнули 560 тис. грн
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Майже пів млн грн стягнули з трьох батьків з Харківщини, які не платили дітям»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2023 в 11:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харкові та області зменшилася кількість неплатників аліментів, які заборгували своїм дітям, повідомляють у Східному міжрегіональному управлінні Міністерстві юстиції.".