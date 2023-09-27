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РФ обстреляла более 10 населенных пунктов Харьковщины: ХОВА о последствиях

Происшествия 08:35   27.09.2023
Оксана Горун
РФ обстреляла более 10 населенных пунктов Харьковщины: ХОВА о последствиях

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток армия РФ била по  Харьковскому, Богодуховскому, Чугуевскому, Купянскому и Изюмскому районам.

«В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района получил ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии мужчина 65 лет. В городе поврежден жилой дом, хозяйственные постройки, произошел лесной пожар», — проинформировал начальник ХОВА.

Он сообщил о последствиях других обстрелов, которые обошлись без пострадавших:

✔️ В поселке Вильча и селе Лиман Чугуевского района повреждены частные жилые дома и хозпостройки.

✔️ В селе Синельниково Чугуевского района повреждены два частных дома, хозпостройки и частный автомобиль.

✔️ В поселке Боровая Изюмского района из-за обстрелов произошел лесной пожар.

✔️ В селе Подлиман Изюмского района повреждены посевы озимой пшеницы.

✔️ В Купянске произошел пожар на открытой местности, повреждена инфраструктура.

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«Кроме того, под огнем оккупантов были села Одноробовка, Лемещино и Уды Богодуховского района, с. Волохов Яр Изюмского района, с. Веселое Харьковского района и другие населенные пункты», — перечислил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 08:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувших суток армия РФ била по  Харьковскому, Богодуховскому, Чугуевскому, Купянскому и Изюмскому районам".