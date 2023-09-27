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На Харьковщине за сутки — 23 пожара в экосистемах, 3 из них — из-за обстрелов

Происшествия 08:15   27.09.2023
Оксана Горун
На Харьковщине за сутки — 23 пожара в экосистемах, 3 из них — из-за обстрелов

Из 28 пожаров, которые случились в регионе, 23 — в лесах и полях. И большинство возникло не по вине врага, а из-за самих жителей, выжигающих сухостой на Харьковщине.

Печальную статистику привела пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«23 из 28 пожаров, которые произошли за сутки, возникли в природных экосистемах. Три из них вызвали вражеские обстрелы, остальные спровоцировали люди, пренебрегая правилами пожарной безопасности или намеренно выжигая сухостой», — отметили в ГСЧС.

Пожары, возникшие в экосистемах, пылали вблизи Боровой, в Купянске и Липецкой громаде.

Возле Боровой горела хвойная подстилка в лесу.

«Она загорелась от попадания в землю вражеского снаряда после хаотического обстрела. Площадь горения составила 5000 кв. м», — сообщили спасатели.

В центре Купянска из-за обстрела загорелся сухостой. Пожар охватил 1000 квадратных метров. Его потушили чуть более чем за час.

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«Наконец, около 15:50 оккупанты обстреляли с. Веселое Липецкой громады. На его окраине загорелась сухая трава на площади 2 га. Пожар ликвидирован силами 33-го Государственного пожарно-спасательного поста в 20:15», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Также из-за обстрелов возник пожар на территории частного домохозяйства в селе Волохов Яр Балаклейской громады. Там горела хозпостройка, обошлось без пострадавших.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 08:15;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из 28 пожаров, которые случились в регионе, 23 — в лесах и полях. И большинство возникло не по вине врага, а из-за самих жителей, выжигающих сухостой на Харьковщине".