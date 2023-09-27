На Харківщині за добу – 23 пожежі в екосистемах, три з них – через обстріли

З 28 пожеж, що сталися в регіоні, 23 – у лісах та полях. І більшість виникла не з вини ворога, а через самих мешканців, які випалюють сухостій на Харківщині.

Сумну статистику навела пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“23 із 28 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. 3 з них спричинили ворожі обстріли, решту спричинили люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій”, – зазначили у ДСНС.

Пожежі, що виникли в екосистемах, палали поблизу Борової, в Куп’янську та Липецькій громаді.

Біля Борової горіла хвойна підстилка у лісі.

“Вона зайнялась від потрапляння в землю ворожого снаряду після хаотичного обстрілу. Площа горіння склала 5000 кв. м”, – повідомили рятувальники.

У центрі Куп’янська через обстріл зайнявся сухостій. Пожежа охопила 1000 квадратних метрів. Її загасили трохи більше ніж за годину.

“Нарешті, близько 15:50 окупанти обстріляли с. Веселе Липецької громади. На його околиці загорілась суха трава на площі 2 га. Пожежа ліквідована силами 33-го Державного пожежно-рятувального посту о 20:15”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також через обстріли виникла пожежа на території приватного домогосподарства в селі Волохів Яр Балаклійської громади. Там горіла господарська споруда, обійшлося без постраждалих.