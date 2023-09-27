РФ обстріляла понад 10 населених пунктів Харківщини: ХОВА про наслідки

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби армія РФ била по Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Куп’янському та Ізюмському районах.

“У результаті обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району отримав поранення та був госпіталізований у тяжкому стані чоловік 65 років. У місті пошкоджено житловий будинок, господарські споруди, сталася лісова пожежа”, – поінформував начальник ХОВА.

Він повідомив про наслідки інших обстрілів, які обійшлися без постраждалих:

✔️ У селищі Вільча та селі Лиман Чугуївського району пошкоджено приватні житлові будинки та господарські споруди.

✔️ У селі Синельникове Чугуївського району пошкоджено два приватні будинки, господарські будівлі та приватний автомобіль.

✔️ У селищі Борова Ізюмського району через обстріл відбулася лісова пожежа.

✔️ У селі Підлиман Ізюмського району пошкоджено посіви озимої пшениці.

✔️ У Куп’янську сталася пожежа на відкритій місцевості, пошкоджено інфраструктуру.

“Крім того, під вогнем окупантів були села Одноробівка, Леміщине та Уди Богодухівського району, с. Волохів Яр Ізюмського району, с. Веселе Харківського району та інші населені пункти”, – перелічив Синєгубов.