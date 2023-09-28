В пятницу харьковские трамваи №16 и 16А будут ходить по-другому

Движение трамваев №16 и 16А будет прекращено с 9:30 до 13:00 29 сентября по Семиградскому въезду, улицам Веринской и Моисеевской, на участке от улицы Академика Павлова до улицы Шевченко, а также по улице Шевченко, на участке от улицы Матюшенко до разворотного круга «Журавлевский гидропарк».

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

В указанное время трамваи будут курсировать так: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

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