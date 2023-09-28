У п’ятницю харківські трамваї №16 і 16А ходитимуть по-іншому

Рух трамваїв №16 і 16А буде припинено з 9:30 до 13:00 29 вересня по в’їзду Семиградському, вулицях Віринській і Мойсеївській, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до вулиці Шевченка, а також по вулиці Шевченка, на ділянці від вулиці Матюшенка до розворотного кола «Журавлівський гідропарк».

Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії, повідомляє пресслужба Харківської міськради.

У вказаний час трамваї курсуватимуть так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».