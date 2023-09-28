У п’ятницю харківські трамваї №16 і 16А ходитимуть по-іншому
Рух трамваїв №16 і 16А буде припинено з 9:30 до 13:00 29 вересня по в’їзду Семиградському, вулицях Віринській і Мойсеївській, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до вулиці Шевченка, а також по вулиці Шевченка, на ділянці від вулиці Матюшенка до розворотного кола «Журавлівський гідропарк».
Це пов’язано із ремонтом трамвайної колії, повідомляє пресслужба Харківської міськради.
У вказаний час трамваї курсуватимуть так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 18:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв №16 і 16А буде припинено з 9:30 до 13:00 29 вересня по в’їзду Семиградському, вулицях Віринській і Мойсеївській, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до вулиці Шевченка, а також по вулиці Шевченка, на ділянці від вулиці Матюшенка до розворотного кола «Журавлівський гідропарк».".