Провулок у центрі Харкова на місяць перекрили для транспорту від сьогодні
Рух транспорту у провулку Воробйова, в районі будинку №15, обмежено з 25 вересня до 25 жовтня.
Це пов’язано із проведенням аварійних робіт з ліквідації витоку газу, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.
Транспорт курсуватиме вільною від виконання робіт смугою руху.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 20:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту у провулку Воробйова, в районі будинку №15, обмежено з 25 вересня до 25 жовтня.".