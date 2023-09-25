Провулок у центрі Харкова на місяць перекрили для транспорту від сьогодні

Рух транспорту у провулку Воробйова, в районі будинку №15, обмежено з 25 вересня до 25 жовтня.

Це пов’язано із проведенням аварійних робіт з ліквідації витоку газу, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Транспорт курсуватиме вільною від виконання робіт смугою руху.