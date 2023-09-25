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Завтра тролейбуси не ходитимуть на Нових Будинках у Харкові

Суспільство 20:02   25.09.2023
Оксана Якушко
Завтра тролейбуси не ходитимуть на Нових Будинках у Харкові

Завтра, 26 вересня, з 9:00 до 17:00 тролейбуси не ходитимуть на вул. Танкопія, на ділянці від вул. Харківських Дивізій до бул. Богдана Хмельницького, та на вул. Ощєпкова, на ділянці від вул. Танкопія до пр. Героїв Харкова.

Це пов’язано із ремонтом асфальтобетонного покриття, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час тролейбус №7 курсуватиме так: розворотне коло «Вул. 12 Квітня» – вул. 12 Квітня – пр. Олександрівський – вул. Садовопаркова – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – ст. м. «Армійська» – пр. Героїв Харкова – розворотне коло «Вул. 12 Квітня».

Тролейбус №25 не курсуватиме.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 20:02;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 26 вересня, з 9:00 до 17:00 тролейбуси не ходитимуть на вул. Танкопія, на ділянці від вул. Харківських Дивізій до бул. Богдана Хмельницького, та на вул. Ощєпкова, на ділянці від вул. Танкопія до пр. Героїв Харкова.".