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Завтра троллейбусы не будут ходить на Новых Домах в Харькове

Общество 20:02   25.09.2023
Оксана Якушко
Завтра троллейбусы не будут ходить на Новых Домах в Харькове

Завтра, 26 сентября, с 9:00 до 17:00 троллейбусы не будут ходить по ул. Танкопия на участке от ул. Харьковских дивизий до бул. Богдана Хмельницкого и на ул. Ощепкова, на участке от ул. Танкопия до пр. Героев Харькова.

Это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время троллейбус №7 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Ул. 12 Апреля» – ул. 12 Апреля – пр. Александровский – ул. Садовопарковая – ул. Харьковских дивизий – пр. Героев Харькова – ст. м. «Армейская» – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ул. 12 Апреля».

Троллейбус №25 не будет курсировать.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 20:02;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 26 сентября, с 9:00 до 17:00 троллейбусы не будут ходить по ул. Танкопия на участке от ул. Харьковских дивизий до бул. Богдана Хмельницкого и на ул. Ощепкова, на участке от ул. Танкопия до пр. Героев Харькова.".