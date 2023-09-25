Сегодня переулок в центре Харькова на месяц перекрыли для транспорта

Движение транспорта в переулке Воробьева, в районе дома №15, ограничено с 25 сентября по 25 октября.

Это связано с проведением аварийных работ по ликвидации утечки газа, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Транспорт будет курсировать свободной от выполнения работ полосой движения.

Читайте также: Завтра троллейбусы не будут ходить на Новых Домах в Харькове