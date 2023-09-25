Сегодня переулок в центре Харькова на месяц перекрыли для транспорта
Движение транспорта в переулке Воробьева, в районе дома №15, ограничено с 25 сентября по 25 октября.
Это связано с проведением аварийных работ по ликвидации утечки газа, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Транспорт будет курсировать свободной от выполнения работ полосой движения.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 20:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта в переулке Воробьева, в районе дома №15, ограничено с 25 сентября по 25 октября.".