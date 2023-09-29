Тепло и небольшой дождь. Прогноз погоды на выходные в Харькове и области
Какими будут ближайшие дни — в прогнозе погоды от Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
30 сентября: Малооблачная погода.
По области Без осадков. ☀️
Ветер восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 7 — 12° тепла, днем 22 — 27°.
По городу: Без существенных осадков. ☀️
Ветер восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 9 — 11° тепла, днем 24 — 26°.
1 октября: Переменная облачность. 🌤
Ночью без осадков⭐️, днем местами небольшой дождь.🌧
Ветер юго-западный↗️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 7 — 12° тепла, днем 21 — 26°.
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- • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 18:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какими будут ближайшие дни — в прогнозе погоды от Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.".