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Тепло и небольшой дождь. Прогноз погоды на выходные в Харькове и области

Общество 18:31   29.09.2023
Оксана Якушко
Тепло и небольшой дождь. Прогноз погоды на выходные в Харькове и области

Какими будут ближайшие дни — в прогнозе погоды от Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

30 сентября: Малооблачная погода.

По области Без осадков. ☀️
Ветер восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 7 — 12° тепла, днем 22 — 27°.

По городу: Без существенных осадков. ☀️
Ветер восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 9 — 11° тепла, днем 24 — 26°.

1 октября: Переменная облачность. 🌤

Ночью без осадков⭐️, днем местами небольшой дождь.🌧
Ветер юго-западный↗️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью 7 — 12° тепла, днем 21 — 26°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 сентября 2023 в 18:31;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какими будут ближайшие дни — в прогнозе погоды от Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.".