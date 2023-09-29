Тепло и небольшой дождь. Прогноз погоды на выходные в Харькове и области

Какими будут ближайшие дни — в прогнозе погоды от Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

30 сентября: Малооблачная погода.

По области Без осадков. ☀️

Ветер восточный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха: ночью 7 — 12° тепла, днем 22 — 27°.

По городу: Без существенных осадков. ☀️

Ветер восточный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха: ночью 9 — 11° тепла, днем 24 — 26°.

1 октября: Переменная облачность. 🌤

Ночью без осадков⭐️, днем местами небольшой дождь.🌧

Ветер юго-западный↗️, 5-10 м/с.

Температура воздуха: ночью 7 — 12° тепла, днем 21 — 26°.