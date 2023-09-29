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Тепло і невеличкий дощик. Прогноз погоди на вихідні у Харкові та області

Суспільство 18:31   29.09.2023
Оксана Якушко
Тепло і невеличкий дощик. Прогноз погоди на вихідні у Харкові та області

Якими будуть найближчі дні – у прогнозі погоди від Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

30 вересня: Малохмарна погода.🌤

По області: Без опадів. ☀️

Вітер східний⬅️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 7 – 12° тепла, вдень 22 – 27°.

По місту: Без опадів. ☀️

Вітер східний⬅️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 9 – 11° тепла, вдень 24 – 26°.

 

1 жовтня: Мінлива хмарність. 🌤

Вночі без опадів⭐️, вдень місцями невеликий дощ.🌧

Вітер південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 7 – 12° тепла, вдень 21 – 26°.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 18:31;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якими будуть найближчі дні – у прогнозі погоди від Харківського регіонального центру з гідрометеорології.".