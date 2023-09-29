Тепло і невеличкий дощик. Прогноз погоди на вихідні у Харкові та області
Якими будуть найближчі дні – у прогнозі погоди від Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
30 вересня: Малохмарна погода.🌤
По області: Без опадів. ☀️
Вітер східний⬅️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 7 – 12° тепла, вдень 22 – 27°.
По місту: Без опадів. ☀️
Вітер східний⬅️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 9 – 11° тепла, вдень 24 – 26°.
1 жовтня: Мінлива хмарність. 🌤
Вночі без опадів⭐️, вдень місцями невеликий дощ.🌧
Вітер південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 7 – 12° тепла, вдень 21 – 26°.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2023 в 18:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Якими будуть найближчі дні – у прогнозі погоди від Харківського регіонального центру з гідрометеорології.".