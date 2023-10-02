Генштаб назвал два села Харьковщины, вблизи которых била авиация РФ

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары возле Ивановки и Чернещины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Берестовое на Купянском направлении, а также Красное Первое — на Слобожанском.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 22 боевых столкновения. На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки врага в районе Макеевки Луганской области.