Генштаб назвал два села Харьковщины, вблизи которых била авиация РФ
Фото: zn.ua
Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары возле Ивановки и Чернещины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Берестовое на Купянском направлении, а также Красное Первое — на Слобожанском.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 22 боевых столкновения. На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки врага в районе Макеевки Луганской области.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 18:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары возле Ивановки и Чернещины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".