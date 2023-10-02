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Генштаб назвал два села Харьковщины, вблизи которых била авиация РФ

Происшествия 18:58   02.10.2023
Елена Нагорная
Генштаб назвал два села Харьковщины, вблизи которых била авиация РФ Фото: zn.ua

Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары возле Ивановки и Чернещины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Синьковка, Купянск, Ивановка, Кисловка и Берестовое на Купянском направлении, а также Красное Первое — на Слобожанском.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 22 боевых столкновения. На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

Читайте также: Ночью Украину атаковали «шахеды», по Харьковщине враг нанес авиаудар — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 18:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток на Харьковщине нанесла авиаудары возле Ивановки и Чернещины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".