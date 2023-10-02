Ночью Украину атаковали «шахеды», по Харьковщине враг нанес авиаудар — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о ситуации на фронте и террористических обстрелах, которые ведет армия РФ.
«Ночью российские оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа «Shahed-136/131″. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется», — проинформировали в Генштабе.
Воздушные силы ВСУ в течение ночи предупреждали об угрозе БПЛА в Херсонской, Днепропетровской областях и в направлении Кривого Рога. На Харьковщине тревоги звучали с 22:47 по 23:19, с 23:34 по 00:07 и с 05:21 по 05:41. Информации о пролете «шахедов» над Харьковской областью не было, как и взрывов в Харькове.
«Авиационный удар пришелся по Ивановке Харьковской области, — сообщили в ГШ. — Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей».
В целом по территории Украины армия РФ нанесла 10 ракетных и 89 авиационных ударов, совершила 39 обстрелов из РСЗО.
На фронте произошло 38 боевых столкновений.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий враг не вел», — отметили в ГШ.
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Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили вражеский ЗРК, пункт управления, склад боеприпасов и 16 артиллерийских средств противника.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 07:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил о ситуации на фронте и террористических обстрелах, которые ведет армия РФ".