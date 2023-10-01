Конфликт на блокпосту в Харькове между полицией и военными — открыли дело

Возбуждено уголовное производство по факту угроз правоохранителям на блокпосту в Харькове, сообщили в Нацполиции.

Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором зафиксирован конфликт между военными и правоохранителями.

«29 сентября около 15:00 к одному из блокпостов на выезде из Харькова подъехали четыре внедорожника. Из них вышли мужчины в военной форме, угрожали огнестрельным оружием всему сводному отряду, в состав которого входят полицейские, пограничники, нацгвардейцы, представитель военной службы правопорядка», – рассказали в Нацполиции.

Военные потребовали прекратить проверки и осмотры их транспортных средств при проезде через блокпосты. После короткого спора они уехали с места инцидента.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, задокументировавшая преступление.

В этот же день по данному факту следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В подразделе «Кракен» есть своя версия событий, сообщает «Цензор».

По версии военных, конфликт спровоцировали действия сотрудников правоохранительных органов, которые на протяжении всей линии установления пропускных пунктов предвзято относились именно к «кракеновским» автомобилям.

«ВСП и «мус*ра» получили приказ от своего начальства останавливать конкретно машины «Кракена», воинской части 0458. Почему они получили такое указание – известно только им самим. Останавливали и держали машины, пока не получали подтверждения от своего штаба, что можно пропускать», – отмечено в сообщении.