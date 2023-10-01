Конфлікт на блокпосту в Харкові між поліцією та військовими – відкрили справу
Порушено кримінальне провадження за фактом загроз правоохоронцям на блокпосту у Харкові, повідомили у Нацполіції.
Сьогодні в соцмережах з’явилося відео, на якому зафіксовано конфлікт між військовими і правоохоронцями.
«29 вересня близько 15:00 до одного з блокпостів на виїзді з Харкова під’їхали чотири позашляховика. З них вийшли чоловіки у військовій формі, погрожували вогнепальною зброєю усьому зведеному загону, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку», – розповіли в Нацполіції.
Військові вимагали припинити перевірки та огляди їх транспортних засобів під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.
Того ж дня за даним фактом слідчі внесли відомості в ЄРДР за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
У підрозділі “Кракен” є власна версія подій, повідомляє «Цензор».
За версією військових, конфлікт спровоковали дії співробітників правоохоронних органів, які протягом усієї лінії встановлення пропускних пунктів упереджено ставилися саме до “кракенівських” автомобілів.
“ВСП і “мус*ра” отримали наказ від свого начальства зупиняти конкретно машини “Кракена”, військової частини 0458. Чому вони отримали таку вказівку – відомо тільки їм самим. Зупиняли та тримали машини, доки не отримували підтвердження від свого штабу, що можна пропускати”, – зазначено в повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2023 в 23:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Порушено кримінальне провадження за фактом загроз правоохоронцям на блокпосту у Харкові, повідомили у Нацполіції.".