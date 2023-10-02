Live
  • Пн 02.10.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

Вночі атакували “шахеди”, по Харківщині ворог завдав авіаудару – Генштаб

Події 07:14   02.10.2023
Оксана Горун
Вночі атакували “шахеди”, по Харківщині ворог завдав авіаудару – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про ситуацію на фронті та терористичні обстріли, які веде армія РФ.

“Вночі російські окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131″. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється”, – поінформували в Генштабі.

Повітряні сили ЗСУ протягом ночі попереджали про загрозу БПЛА в Херсонській, Дніпропетровській областях та в напрямку Кривого Рогу. На Харківщині тривоги звучали з 22:47 до 23:19, з 23:34 до 00:07 та з 05:21 до 05:41. Інформації про проліт “шахедів” над Харківською областю не було, як і вибухів у Харкові.

Авіаційних ударів зазнала Іванівка Харківської області, – повідомили в ГШ. – Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей“.

Загалом по території України армія РФ завдала 10 ракетних та 89 авіаційних ударів, здійснила 39 обстрілів з РСЗВ.

На фронті сталося 38 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів“, – зазначили в ГШ.

Читайте також:  Конфлікт на блокпосту в Харкові між поліцією та військовими – відкрили справу

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили ворожий ЗРК, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів противника.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Вночі атакували “шахеди”, по Харківщині ворог завдав авіаудару – Генштаб
Вночі атакували “шахеди”, по Харківщині ворог завдав авіаудару – Генштаб
02.10.2023, 07:14
Генштаб ЗСУ назвав сім населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами
Генштаб ЗСУ назвав сім населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами
30.09.2023, 19:05
Сьогодні 2 жовтня: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 жовтня: яке свято та день в історії
02.10.2023, 06:00
Конфлікт на блокпосту в Харкові між поліцією та військовими – відкрили справу
Конфлікт на блокпосту в Харкові між поліцією та військовими – відкрили справу
01.10.2023, 23:16
Для захоплення Харкова росіянам вже не вдасться зібрати армію – Світан
Для захоплення Харкова росіянам вже не вдасться зібрати армію – Світан
01.10.2023, 21:16
Авіаудари по трьох населених пунктах на Харківщині завдала армія РФ – Генштаб
Авіаудари по трьох населених пунктах на Харківщині завдала армія РФ – Генштаб
01.10.2023, 20:10

Новини за темою:

20:10
Авіаудари по трьох населених пунктах на Харківщині завдала армія РФ – Генштаб
22:00
У Харкові російський “Тигр” “полював” за патрульними
19:05
Генштаб ЗСУ назвав сім населених пунктів Харківщини, які були під обстрілами
16:28
Володіння Харковом для росіян було принципово – Сирський
13:03
90% повітряної оборони у Харкові було знищено – Мельник про початок вторгнення

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Вночі атакували “шахеди”, по Харківщині ворог завдав авіаудару – Генштаб»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 07:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про ситуацію на фронті та терористичні обстріли, які веде армія РФ".