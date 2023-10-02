Вночі атакували “шахеди”, по Харківщині ворог завдав авіаудару – Генштаб

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні повідомив про ситуацію на фронті та терористичні обстріли, які веде армія РФ.

“Вночі російські окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131″. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється”, – поінформували в Генштабі.

Повітряні сили ЗСУ протягом ночі попереджали про загрозу БПЛА в Херсонській, Дніпропетровській областях та в напрямку Кривого Рогу. На Харківщині тривоги звучали з 22:47 до 23:19, з 23:34 до 00:07 та з 05:21 до 05:41. Інформації про проліт “шахедів” над Харківською областю не було, як і вибухів у Харкові.

“Авіаційних ударів зазнала Іванівка Харківської області, – повідомили в ГШ. – Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей“.

Загалом по території України армія РФ завдала 10 ракетних та 89 авіаційних ударів, здійснила 39 обстрілів з РСЗВ.

На фронті сталося 38 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів“, – зазначили в ГШ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили ворожий ЗРК, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів противника.