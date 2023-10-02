Генштаб назвав два села Харківщини, поблизу яких била авіація РФ
Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів біля Іванівки та Чернещини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Іванівка, Кислівка та Берестове на Куп’янському напрямку, а також Красне Перше – на Слобожанському.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 18:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби на Харківщині завдала авіаударів біля Іванівки та Чернещини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".