Нанесли не менее пяти ударов за пределами Харькова — Синегубов о последствиях
Фото: ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате утренней ракетной атаки нет.
«Оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов за пределами города Харьков, зафиксировано попадание ракет С-300. По предварительной информации, пострадавших нет. Профильные службы работают на местах попадания», — написал Синегубов в telegram.
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Напомним, взрывы прозвучали в Харькове в промежутке с 9:00 до 9:10. По информации начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, армия РФ била по городу ракетами С-300 с территории Белгорода.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 10:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате утренней ракетной атаки нет".