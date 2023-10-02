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Нанесли не менее пяти ударов за пределами Харькова — Синегубов о последствиях

Происшествия 10:05   02.10.2023
Оксана Горун
Нанесли не менее пяти ударов за пределами Харькова — Синегубов о последствиях Фото: ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате утренней ракетной атаки нет.

«Оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов за пределами города Харьков, зафиксировано попадание ракет С-300. По предварительной информации, пострадавших нет. Профильные службы работают на местах попадания», — написал Синегубов в telegram.

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Напомним, взрывы прозвучали в Харькове в промежутке с 9:00 до 9:10. По информации начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, армия РФ била по городу ракетами С-300 с территории Белгорода.

 

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 10:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате утренней ракетной атаки нет".