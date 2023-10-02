Нанесли не менее пяти ударов за пределами Харькова — Синегубов о последствиях

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате утренней ракетной атаки нет.

«Оккупанты нанесли по меньшей мере пять ударов за пределами города Харьков, зафиксировано попадание ракет С-300. По предварительной информации, пострадавших нет. Профильные службы работают на местах попадания», — написал Синегубов в telegram.

Напомним, взрывы прозвучали в Харькове в промежутке с 9:00 до 9:10. По информации начальника Харьковского военного гарнизона Сергея Мельника, армия РФ била по городу ракетами С-300 с территории Белгорода.