Завдали не менше п’яти ударів за межами Харкова – Синєгубов про наслідки

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки немає.

“Окупанти завдали щонайменше 5 ударів за межами міста Харків, зафіксовано влучання ракет С-300. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місцях влучань“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Нагадаємо, вибухи пролунали в Харкові у проміжку з 9:00 до 9:10. За інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, армія РФ била по місту ракетами С-300 з території Бєлгорода.