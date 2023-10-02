Завдали не менше п’яти ударів за межами Харкова – Синєгубов про наслідки
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки немає.
“Окупанти завдали щонайменше 5 ударів за межами міста Харків, зафіксовано влучання ракет С-300. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місцях влучань“, – написав Синєгубов у телеграмі.
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Нагадаємо, вибухи пролунали в Харкові у проміжку з 9:00 до 9:10. За інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, армія РФ била по місту ракетами С-300 з території Бєлгорода.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 10:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки немає".