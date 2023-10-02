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Завдали не менше п’яти ударів за межами Харкова – Синєгубов про наслідки

Події 10:05   02.10.2023
Оксана Горун
Завдали не менше п’яти ударів за межами Харкова – Синєгубов про наслідки

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки немає.

Окупанти завдали щонайменше 5 ударів за межами міста Харків, зафіксовано влучання ракет С-300. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місцях влучань“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Читайте також:  Ворог ударив по Харківщині ракетами С-300 – Мельник

Нагадаємо, вибухи пролунали в Харкові у проміжку з 9:00 до 9:10. За інформацією начальника Харківського військового гарнізону Сергія Мельника, армія РФ била по місту ракетами С-300 з території Бєлгорода.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «Завдали не менше п’яти ударів за межами Харкова – Синєгубов про наслідки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 10:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередньою інформацією, постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки немає".