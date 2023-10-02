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Ворог ударив по Харківщині ракетами С-300 – Мельник

Події 09:27   02.10.2023
Оксана Горун
Ворог ударив по Харківщині ракетами С-300 – Мельник Ілюстративне фото. Фото: ДСНС

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що по Харківщині армія РФ била із ЗРК С-300 з Бєлгорода.

Вибухи пролунали з 9 ранку до 9:10 у Харкові, їх також було чути в Чугуївському районі.

“Ворог завдав ударів по Харківщині з Бєлгорода попередньо із ЗРК С-300. Наразі ракет у повітрі немає. Загроза нових ракетних ударів зберігається”, – написав Мельник о 9:16.

Інформацію про можливі руйнування та постраждалих ще встановлюють.

“Про влучання ворожих снарядів, руйнування, поранених повідомляйте на спецлінію 102”, – закликали у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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О 09:24 у Харкові пролунав відбій повітряної тривоги.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 09:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що по Харківщині армія РФ била із ЗРК С-300 з Бєлгорода".