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У Харкові лунають вибухи. Синєгубов підтвердив атаку

Події 09:09   02.10.2023
Оксана Горун
У Харкові лунають вибухи. Синєгубов підтвердив атаку

Вранці 2 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців бути в укриттях.

Перший вибух пролунав у Харкові близько 9-ї ранку. Потім мешканці міста нарахували ще щонайменше три.

“Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, знаходитесь в укриттях!” закликав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Моніторингові канали повідомили, що з Бєлгородської області ворог б’є ракетами С-300.

Про те, що атака продовжується, попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Читайте також:  З РСЗВ ворог вночі обстріляв Харківщину – Синєгубов

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 09:09;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 2 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців бути в укриттях".