У Харкові лунають вибухи. Синєгубов підтвердив атаку
Вранці 2 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців бути в укриттях.
Перший вибух пролунав у Харкові близько 9-ї ранку. Потім мешканці міста нарахували ще щонайменше три.
“Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, знаходитесь в укриттях!” – закликав начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Моніторингові канали повідомили, що з Бєлгородської області ворог б’є ракетами С-300.
Про те, що атака продовжується, попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 09:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 2 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців бути в укриттях".