У Харкові лунають вибухи. Синєгубов підтвердив атаку

Вранці 2 жовтня у Харкові пролунала серія вибухів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців бути в укриттях.

Перший вибух пролунав у Харкові близько 9-ї ранку. Потім мешканці міста нарахували ще щонайменше три.

“Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, знаходитесь в укриттях!” – закликав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Моніторингові канали повідомили, що з Бєлгородської області ворог б’є ракетами С-300.

Про те, що атака продовжується, попередив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.