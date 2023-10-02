З РСЗВ ворог уночі обстріляв Харківщину – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, як минула доба на Харківщині.

“Минулої ночі, близько 0:16, ворог з РСЗВ обстріляв с. Підлиман Ізюмського району. Пошкоджено 2-поверховий будинок, літня кухня, господарські , сталася пожежа. Без постраждалих”, – поінформував Синєгубов.

За його даними, протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів. Зокрема, по Боровій армія РФ вдарила керованою авіабомбою та з РСЗВ.

“Пошкоджено будівлі агропідприємства, сталася масштабна пожежа, пошкоджено 4 приватні домоволодіння”, – зазначив начальник ХОВА.

У Вовчанську цивільний загинув через масований обстріл. Пошкоджено приватні будинки та будівлі цивільного підприємства, сталися пожежі.

По Куп’янську-Вузловому ворог вдарив фугасною авіабомбою. Там пошкоджено будинок, господарську споруду та сталися пожежі.