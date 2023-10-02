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Из РСЗО враг ночью обстрелял Харьковщину — Синегубов

Происшествия 08:30   02.10.2023
Оксана Горун
Из РСЗО враг ночью обстрелял Харьковщину — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, как прошли сутки в Харьковской области.

«Минувшей ночью, около 0:16, враг из РСЗО обстрелял с. Подлиман Изюмского района. Поврежден 2-этажный дом, летняя кухня, хозяйственные сооружения, произошел пожар. Без пострадавших», — проинформировал Синегубов.

По его данным, в течение суток враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. В частности, по Боровой армия РФ ударила управляемой авиабомбой и из РСЗО.

«Повреждены здания агропредприятия, произошел масштабный пожар, повреждены 4 частных домовладения», — отметил начальник ХОВА.

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В Волчанске гражданский погиб из-за массированного обстрела. Повреждены частные дома и здания гражданского предприятия, произошли пожары.

По Купянску-Узловому враг ударил фугасной авиабомбой. Там поврежден дом, хозсооружение и произошли пожары.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 08:30;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, как прошли сутки в Харьковской области".