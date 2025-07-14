Live
  • Пн 14.07.2025
  • Харків  +26°С
  • USD 41.78
  • EUR 48.84

Центри життєстійкості на Харківщині: яку допомогу в них можна отримати

Суспільство 19:44   14.07.2025
Олена Нагорна
Центри життєстійкості на Харківщині: яку допомогу в них можна отримати

У Харківській області розвивають мережу Центрів життєстійкості – безпечних та доступних просторів, де кожен може отримати підтримку у кризовій ситуації.

«Безбар’єрність — це коли можеш звернутися по допомогу незалежно від віку, стану здоров’я чи життєвих обставин. Саме такий підхід реалізовуємо у Центрах життєстійкості – з дотриманням стандартів інклюзивності, фізичної доступності, зручної навігації та психологічної безпеки. Працюємо над збільшенням кількості Центрів, відповідно до попиту та потреб населення», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

На сьогодні в області працюють 11 Центрів життєстійкості. Вісім із них створено за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у Балаклійській, Богодухівській, Валківській, Чугуївській, Лозівській, Шевченківській, Кегичівській та Пісочинській громадах. Ще три — у Златопільській, Харківській та Циркунівській громадах — з’явилися завдяки експериментальному проєкту Мінсоцполітики.

Центри мають кімнати для психологічної підтримки, зони для тренінгів, комфортні дитячі простори. Важливо, що всі послуги доступні людям з інвалідністю, батькам із дітьми, ветеранам – кожному, хто потребує підтримки. Тут функціонують кабінети фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Вони здійснюють комплексну роботу як з українськими захисниками та захисницями, які повернулися до цивільного життя, так і з членами їхніх родин.

Ці Центри працюють не лише як простір допомоги, а як місце, де формуються зв’язки в громаді, підтримується волонтерський рух, розвиваються соціальні послуги. З початку 2025 року понад 15 тисяч мешканців скористалися послугами Центрів, більше 11 тисяч — отримали психосоціальну допомогу.

Створення Центрів передбачено Планом заходів на 2025–2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року, Програмою розвитку соціальних послуг і психосоціальної допомоги в Харківській області на 2023–2027 роки, а також Стратегією розвитку Харківської області на 2021–2027 роки.

Читайте також: Єдине вікно для ветеранів у Мерефі та інші доступні послуги: інформація ХОВА

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Центри життєстійкості на Харківщині: яку допомогу в них можна отримати
Центри життєстійкості на Харківщині: яку допомогу в них можна отримати
14.07.2025, 19:44
Прогноз погоди в Харкові та області на 15 липня: де може пройти дощ
Прогноз погоди в Харкові та області на 15 липня: де може пройти дощ
14.07.2025, 19:25
Чим росіяни били по Харкову: Терехов озвучив статистику за тиждень
Чим росіяни били по Харкову: Терехов озвучив статистику за тиждень
14.07.2025, 18:53
17-річний харків’янин убив хлопця і розчленував на очах у дівчини – слідство
17-річний харків’янин убив хлопця і розчленував на очах у дівчини – слідство
14.07.2025, 18:32
Сучасне мистецтво на об’єкті метро: що намалювали біля станції «Турбоатом»
Сучасне мистецтво на об’єкті метро: що намалювали біля станції «Турбоатом»
14.07.2025, 18:14
Трамвайні колії та зупинку в Харкові пошкодив FPV-дрон – прокуратура (відео)
Трамвайні колії та зупинку в Харкові пошкодив FPV-дрон – прокуратура (відео)
14.07.2025, 17:48

Новини за темою:

18:30
Терехов у Римі домовився про передачу автобусів Харкову
10:42
Трамп не “винайшов велосипед” у зовнішній політиці США – Машовець
20:44
Харків отримає грантів на 25 мільйонів євро: Терехов повідомив, як витратять
16:15
Поспішав й травмував ногу: в метро Харкова допомогли чоловіку зупинити кров
22:15
«Найактуальніше питання» для Харкова поставив Терехов перед швейцарцями

Ви читали новину: «Центри життєстійкості на Харківщині: яку допомогу в них можна отримати»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 19:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області розвивають мережу Центрів життєстійкості – безпечних та доступних просторів, де кожен може отримати підтримку у кризовій ситуації.".