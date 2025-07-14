Центри життєстійкості на Харківщині: яку допомогу в них можна отримати

У Харківській області розвивають мережу Центрів життєстійкості – безпечних та доступних просторів, де кожен може отримати підтримку у кризовій ситуації.

«Безбар’єрність — це коли можеш звернутися по допомогу незалежно від віку, стану здоров’я чи життєвих обставин. Саме такий підхід реалізовуємо у Центрах життєстійкості – з дотриманням стандартів інклюзивності, фізичної доступності, зручної навігації та психологічної безпеки. Працюємо над збільшенням кількості Центрів, відповідно до попиту та потреб населення», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

На сьогодні в області працюють 11 Центрів життєстійкості. Вісім із них створено за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у Балаклійській, Богодухівській, Валківській, Чугуївській, Лозівській, Шевченківській, Кегичівській та Пісочинській громадах. Ще три — у Златопільській, Харківській та Циркунівській громадах — з’явилися завдяки експериментальному проєкту Мінсоцполітики.

Центри мають кімнати для психологічної підтримки, зони для тренінгів, комфортні дитячі простори. Важливо, що всі послуги доступні людям з інвалідністю, батькам із дітьми, ветеранам – кожному, хто потребує підтримки. Тут функціонують кабінети фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Вони здійснюють комплексну роботу як з українськими захисниками та захисницями, які повернулися до цивільного життя, так і з членами їхніх родин.

Ці Центри працюють не лише як простір допомоги, а як місце, де формуються зв’язки в громаді, підтримується волонтерський рух, розвиваються соціальні послуги. З початку 2025 року понад 15 тисяч мешканців скористалися послугами Центрів, більше 11 тисяч — отримали психосоціальну допомогу.

Створення Центрів передбачено Планом заходів на 2025–2026 роки з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року, Програмою розвитку соціальних послуг і психосоціальної допомоги в Харківській області на 2023–2027 роки, а також Стратегією розвитку Харківської області на 2021–2027 роки.