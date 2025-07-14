Центры жизнестойкости на Харьковщине: какую помощь в них можно получить
В Харьковской области развивают сеть Центров жизнестойкости — безопасных и доступных пространств, где каждый может получить поддержку в кризисной ситуации.
«Безбарьерность — это когда можешь обратиться за помощью независимо от возраста, состояния здоровья или жизненных обстоятельств. Именно такой подход реализуем в Центрах жизнестойкости — с соблюдением стандартов инклюзивности, физической доступности, удобной навигации и психологической безопасности. Работаем над увеличением количества Центров, в соответствии со спросом и потребностями населения», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
На сегодня в области работают 11 Центров жизнестойкости. Восемь из них созданы при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Балаклейской, Богодуховской, Валковской, Чугуевской, Лозовской, Шевченковской, Кегичевской и Песочинской громадах. Еще три — в Златопольской, Харьковской и Циркуновской громадах — появились благодаря экспериментальному проекту Минсоцполитики.
Центры имеют комнаты для психологической поддержки, зоны для тренингов, комфортные детские пространства. Важно, что все услуги доступны людям с инвалидностью, родителям с детьми, ветеранам — каждому, кто нуждается в поддержке. Здесь функционируют кабинеты специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Они осуществляют комплексную работу как с украинскими защитниками и защитницами, которые вернулись к гражданской жизни, так и с членами их семей.
Эти Центры работают не только как пространство помощи, а как место, где формируются связи в обществе, поддерживается волонтерское движение, развиваются социальные услуги. С начала 2025 года более 15 тысяч жителей воспользовались услугами Центров, более 11 тысяч — получили психосоциальную помощь.
Создание Центров предусмотрено Планом мероприятий на 2025-2026 годы по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года, Программой развития социальных услуг и психосоциальной помощи в Харьковской области на 2023-2027 годы, а также Стратегией развития Харьковской области на 2021-2027 годы.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 19:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области развивается сеть Центров жизнестойкости — безопасных и доступных пространств, где каждый житель может получить поддержку в кризисной ситуации.".