Центры жизнестойкости на Харьковщине: какую помощь в них можно получить

В Харьковской области развивают сеть Центров жизнестойкости — безопасных и доступных пространств, где каждый может получить поддержку в кризисной ситуации.

«Безбарьерность — это когда можешь обратиться за помощью независимо от возраста, состояния здоровья или жизненных обстоятельств. Именно такой подход реализуем в Центрах жизнестойкости — с соблюдением стандартов инклюзивности, физической доступности, удобной навигации и психологической безопасности. Работаем над увеличением количества Центров, в соответствии со спросом и потребностями населения», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

На сегодня в области работают 11 Центров жизнестойкости. Восемь из них созданы при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Балаклейской, Богодуховской, Валковской, Чугуевской, Лозовской, Шевченковской, Кегичевской и Песочинской громадах. Еще три — в Златопольской, Харьковской и Циркуновской громадах — появились благодаря экспериментальному проекту Минсоцполитики.

Центры имеют комнаты для психологической поддержки, зоны для тренингов, комфортные детские пространства. Важно, что все услуги доступны людям с инвалидностью, родителям с детьми, ветеранам — каждому, кто нуждается в поддержке. Здесь функционируют кабинеты специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Они осуществляют комплексную работу как с украинскими защитниками и защитницами, которые вернулись к гражданской жизни, так и с членами их семей.

Эти Центры работают не только как пространство помощи, а как место, где формируются связи в обществе, поддерживается волонтерское движение, развиваются социальные услуги. С начала 2025 года более 15 тысяч жителей воспользовались услугами Центров, более 11 тысяч — получили психосоциальную помощь.

Создание Центров предусмотрено Планом мероприятий на 2025-2026 годы по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года, Программой развития социальных услуг и психосоциальной помощи в Харьковской области на 2023-2027 годы, а также Стратегией развития Харьковской области на 2021-2027 годы.