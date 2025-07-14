Live
  • Пн 14.07.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.78
  • EUR 48.84

Центры жизнестойкости на Харьковщине: какую помощь в них можно получить

Общество 19:44   14.07.2025
Елена Нагорная
Центры жизнестойкости на Харьковщине: какую помощь в них можно получить

В Харьковской области развивают сеть Центров жизнестойкости — безопасных и доступных пространств, где каждый может получить поддержку в кризисной ситуации.

«Безбарьерность — это когда можешь обратиться за помощью независимо от возраста, состояния здоровья или жизненных обстоятельств. Именно такой подход реализуем в Центрах жизнестойкости — с соблюдением стандартов инклюзивности, физической доступности, удобной навигации и психологической безопасности. Работаем над увеличением количества Центров, в соответствии со спросом и потребностями населения», — отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

На сегодня в области работают 11 Центров жизнестойкости. Восемь из них созданы при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Балаклейской, Богодуховской, Валковской, Чугуевской, Лозовской, Шевченковской, Кегичевской и Песочинской громадах. Еще три — в Златопольской, Харьковской и Циркуновской громадах — появились благодаря экспериментальному проекту Минсоцполитики.

Центры имеют комнаты для психологической поддержки, зоны для тренингов, комфортные детские пространства. Важно, что все услуги доступны людям с инвалидностью, родителям с детьми, ветеранам — каждому, кто нуждается в поддержке. Здесь функционируют кабинеты специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Они осуществляют комплексную работу как с украинскими защитниками и защитницами, которые вернулись к гражданской жизни, так и с членами их семей.

Эти Центры работают не только как пространство помощи, а как место, где формируются связи в обществе, поддерживается волонтерское движение, развиваются социальные услуги. С начала 2025 года более 15 тысяч жителей воспользовались услугами Центров, более 11 тысяч — получили психосоциальную помощь.

Создание Центров предусмотрено Планом мероприятий на 2025-2026 годы по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине до 2030 года, Программой развития социальных услуг и психосоциальной помощи в Харьковской области на 2023-2027 годы, а также Стратегией развития Харьковской области на 2021-2027 годы.

Читайте также: Единое окно для ветеранов в Мерефе и другие доступные услуги: информация ХОВА

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Взрыв в Харькове: ударил БпЛА, повреждена остановка транспорта — Терехов
Взрыв в Харькове: ударил БпЛА, повреждена остановка транспорта — Терехов
14.07.2025, 14:59
Новости Харькова — главное за 14 июля: атаки БпЛА, статистика ударов, убийство
Новости Харькова — главное за 14 июля: атаки БпЛА, статистика ударов, убийство
14.07.2025, 19:03
17-летний харьковчанин убил парня и расчленил на глазах у девушки — следствие
17-летний харьковчанин убил парня и расчленил на глазах у девушки — следствие
14.07.2025, 18:32
Чем россияне били по Харькову: Терехов озвучил статистику за неделю
Чем россияне били по Харькову: Терехов озвучил статистику за неделю
14.07.2025, 18:53
Трамвайные пути и остановку в Харькове повредил FPV-дрон — прокуратура (видео)
Трамвайные пути и остановку в Харькове повредил FPV-дрон — прокуратура (видео)
14.07.2025, 17:48
Центры жизнестойкости на Харьковщине: какую помощь в них можно получить
Центры жизнестойкости на Харьковщине: какую помощь в них можно получить
14.07.2025, 19:44

Новости по теме:

18:30
Терехов в Риме договорился о передаче автобусов Харькову
10:42
Трамп не «изобрел велосипед» во внешней политике США — Машовец
20:44
Харьков получит грантов на 25 миллионов евро: Терехов сообщил, как потратят
16:15
Спешил и травмировал ногу: в метро Харькова помогли мужчине остановить кровь
22:15
“Самый актуальный вопрос” для Харькова поставил Терехов перед швейцарцами

Вы читали новость: «Центры жизнестойкости на Харьковщине: какую помощь в них можно получить»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 19:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области развивается сеть Центров жизнестойкости — безопасных и доступных пространств, где каждый житель может получить поддержку в кризисной ситуации.".