В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку
Утром 2 октября в Харькове прозвучала серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей быть в укрытиях.
Первый взрыв прозвучал в Харькове около 9 утра. Затем жители города насчитали еще не менее трех.
«Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!» — призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Мониторинговые каналы сообщили, что из Белгородской области враг бьет ракетами С-300.
О том, что атака продолжается, предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 09:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 2 октября в Харькове прозвучала серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей быть в укрытиях".