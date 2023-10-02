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В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку

Происшествия 09:09   02.10.2023
Оксана Горун
В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку

Утром 2 октября в Харькове прозвучала серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей быть в укрытиях.

Первый взрыв прозвучал в Харькове около 9 утра. Затем жители города насчитали еще не менее трех.

«Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!» — призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Мониторинговые каналы сообщили, что из Белгородской области враг бьет ракетами С-300.

О том, что атака продолжается, предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.

Читайте также: Из РСЗО враг ночью обстрелял Харьковщину — Синегубов

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 09:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 2 октября в Харькове прозвучала серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей быть в укрытиях".