В Харькове гремят взрывы. Синегубов подтвердил атаку

Утром 2 октября в Харькове прозвучала серия взрывов. Начальник ХОВА Олег Синегубов призвал жителей быть в укрытиях.

Первый взрыв прозвучал в Харькове около 9 утра. Затем жители города насчитали еще не менее трех.

«Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, находитесь в укрытиях!» — призвал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Мониторинговые каналы сообщили, что из Белгородской области враг бьет ракетами С-300.

О том, что атака продолжается, предупредил начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник.