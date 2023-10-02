Враг ударил по Харьковщине ракетами С-300 — Мельник
Иллюстративное фото. Фото: ГСЧС
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что по Харьковщине армия РФ била из ЗРК С-300 из Белгорода.
Взрывы прогремели с 9 утра до 9:10 в Харькове, их также было слышно в Чугуевском районе.
«Враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода предварительно из ЗРК С-300. На данный момент ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется», — написал Мельник в 9:16.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших еще устанавливают.
«О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102», — призвали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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В 09:24 в Харькове прозвучал отбой воздушной тревоги.
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 09:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что по Харьковщине армия РФ била из ЗРК С-300 из Белгорода".