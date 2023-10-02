Враг ударил по Харьковщине ракетами С-300 — Мельник

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что по Харьковщине армия РФ била из ЗРК С-300 из Белгорода.

Взрывы прогремели с 9 утра до 9:10 в Харькове, их также было слышно в Чугуевском районе.

«Враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода предварительно из ЗРК С-300. На данный момент ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется», — написал Мельник в 9:16.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших еще устанавливают.

«О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102», — призвали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В 09:24 в Харькове прозвучал отбой воздушной тревоги.