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Враг ударил по Харьковщине ракетами С-300 — Мельник

Происшествия 09:27   02.10.2023
Оксана Горун
Враг ударил по Харьковщине ракетами С-300 — Мельник Иллюстративное фото. Фото: ГСЧС

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что по Харьковщине армия РФ била из ЗРК С-300 из Белгорода.

Взрывы прогремели с 9 утра до 9:10 в Харькове, их также было слышно в Чугуевском районе.

«Враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода предварительно из ЗРК С-300. На данный момент ракет в воздухе нет. Угроза новых ракетных ударов сохраняется», — написал Мельник в 9:16.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших еще устанавливают.

«О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102», — призвали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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В 09:24 в Харькове прозвучал отбой воздушной тревоги.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 октября 2023 в 09:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что по Харьковщине армия РФ била из ЗРК С-300 из Белгорода".