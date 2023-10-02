Завтра трамваи на Салтовке будут ходить по другому маршруту

Завтра, 3 октября, с 9:30 до 13:00 трамваи №16 и 16-А не будут ходить на Семиградском въезде, ул. Веринской, ул. Моисеевской, на участке от ул. Академика Павлова до ул. Шевченко, и ул. Шевченко, на участке от ул. Матюшенко до разворотного круга «Журавлевский гидропарк».

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамваи №16 и 16-А будут курсировать так: разворотный круг «Салтовский» — пр. Тракторостроителей — ул. Героев Труда — ул. Шевченко — разворотный круг «Журавлевский гидропарк».