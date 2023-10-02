Завтра трамваї на Салтівці ходитимуть іншим маршрутом
Завтра, 3 жовтня, з 9:30 до 13:00 трамваї №16 та 16-А не ходитимуть нав’їзді Семиградському, вул. Віринській, вул. Мойсеївській, на ділянці від вул. Академіка Павлова до вул. Шевченка, та вул. Шевченка, на ділянці від вул. Матюшенка до розворотного кола «Журавлівський гідропарк».
Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.
У цей час трамваї №16 та 16-А курсуватимуть так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 17:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 3 жовтня, з 9:30 до 13:00 трамваї №16 та 16-А не ходитимуть нав’їзді Семиградському, вул. Віринській, вул. Мойсеївській, на ділянці від вул. Академіка Павлова до вул. Шевченка, та вул. Шевченка, на ділянці від вул. Матюшенка до розворотного кола «Журавлівський гідропарк».".