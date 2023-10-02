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Завтра трамваї на Салтівці ходитимуть іншим маршрутом

Суспільство 17:41   02.10.2023
Оксана Якушко
Завтра трамваї на Салтівці ходитимуть іншим маршрутом

Завтра, 3 жовтня, з 9:30 до 13:00 трамваї №16 та 16-А не ходитимуть нав’їзді Семиградському, вул. Віринській, вул. Мойсеївській, на ділянці від вул. Академіка Павлова до вул. Шевченка, та вул. Шевченка, на ділянці від вул. Матюшенка до розворотного кола «Журавлівський гідропарк».

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час трамваї №16 та 16-А курсуватимуть так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Читайте також: У п’ятницю харківські трамваї №16 і 16А ходитимуть по-іншому

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2023 в 17:41;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 3 жовтня, з 9:30 до 13:00 трамваї №16 та 16-А не ходитимуть нав’їзді Семиградському, вул. Віринській, вул. Мойсеївській, на ділянці від вул. Академіка Павлова до вул. Шевченка, та вул. Шевченка, на ділянці від вул. Матюшенка до розворотного кола «Журавлівський гідропарк».".