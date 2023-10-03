Сводка Генштаба: авиаудары и десяток вражеских атак вблизи Харьковщины
Армия РФ в Харьковской области в течение суток нанесла авиаудары возле сел Петропавловка, Сеньково и Синьковка на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Двуречная, Синьковка, Кучеровка, Берестовое и Петропавловка на Купянском направлении, а также Уды, Казачья Лопань, Ивашки и Гатище — на Слобожанском.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 26 боевых столкновений. На Лиманском направлении Силы обороны отбили около десяти атак врага в районе Макеевки Луганской области.
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 19:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в Харьковской области в течение суток нанесла авиаудары возле сел Петропавловка, Сеньково и Синьковка на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".