Сводка Генштаба: авиаудары и десяток вражеских атак вблизи Харьковщины

Армия РФ в Харьковской области в течение суток нанесла авиаудары возле сел Петропавловка, Сеньково и Синьковка на Купянском направлении, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Двуречная, Синьковка, Кучеровка, Берестовое и Петропавловка на Купянском направлении, а также Уды, Казачья Лопань, Ивашки и Гатище — на Слобожанском.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток состоялось 26 боевых столкновений. На Лиманском направлении Силы обороны отбили около десяти атак врага в районе Макеевки Луганской области.