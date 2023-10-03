Зведення Генштабу: авіаудари і десяток ворожих атак біля Харківщини

Армія РФ у Харківській області протягом доби завдала авіаударів біля сіл Петропавлівка, Сенькове та Синьківка на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Синьківка, Кучерівка, Берестове та Петропавлівка на Куп’янському напрямку, а також Уди, Козача Лопань, Івашки та Гатище – на Слобожанському.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько десяти атак ворога в районі Макіївки Луганської області.