Зведення Генштабу: авіаудари і десяток ворожих атак біля Харківщини
Армія РФ у Харківській області протягом доби завдала авіаударів біля сіл Петропавлівка, Сенькове та Синьківка на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Синьківка, Кучерівка, Берестове та Петропавлівка на Куп’янському напрямку, а також Уди, Козача Лопань, Івашки та Гатище – на Слобожанському.
Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько десяти атак ворога в районі Макіївки Луганської області.
Читайте також: РФ скинула бомби на Куп’янськ, Іванівку і Чернещину Харківської області
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Зведення Генштабу: авіаудари і десяток ворожих атак біля Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2023 в 19:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ у Харківській області протягом доби завдала авіаударів біля сіл Петропавлівка, Сенькове та Синьківка на Куп’янському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".