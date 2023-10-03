РФ скинула бомби на Куп’янськ, Іванівку і Чернещину Харківської області

На Куп’янському напрямі у Харківській області противник наступальних дій не вів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Також, російська федерація атакувала Україну 7 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку. Наша протиповітряна оборона знищила 4 ворожих “шахеди”.

Авіаційних ударів зазнали Куп’янськ, Іванівка та Чернещина Харківської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

На Слобожанському напрямку противник проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.