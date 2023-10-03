Live
  • Вт 03.10.2023
    • Харьков
  •   +10°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.52
    • 🔴

РФ синула бомбы на Купянск, Ивановку и Чернещину Харьковской области

Происшествия 07:25   03.10.2023
Оксана Якушко
РФ синула бомбы на Купянск, Ивановку и Чернещину Харьковской области

На Купянском направлении в Харьковской области противник наступательных действий не вел, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Также, рф атаковала Украину 7 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Наша противовоздушная оборона уничтожила 4 вражеских «шахеда».

РФ нанесла авиационные удары по Купянску, Ивановке и Чернещиеа Харьковской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Слобожанском направлении противник проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

Читайте также: Генштаб назвал два села Харьковщины, вблизи которых била авиация РФ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
РФ синула бомбы на Купянск, Ивановку и Чернещину Харьковской области
РФ синула бомбы на Купянск, Ивановку и Чернещину Харьковской области
03.10.2023, 07:25
Сегодня 3 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 октября: какой праздник и день в истории
03.10.2023, 06:00
Жительница громады под Харьковом в свое 100-летие плакала из-за Путина (видео)
Жительница громады под Харьковом в свое 100-летие плакала из-за Путина (видео)
02.10.2023, 23:32
Французские семена овощей могут бесплатно получить жители Харьковщины. Детали
Французские семена овощей могут бесплатно получить жители Харьковщины. Детали
02.10.2023, 20:07
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
Где выгоднее покупать овощи в Харькове: цены на рынках и в супермаркетах
02.10.2023, 12:47
Облачно, но без дождя. Какой будет погода сегодня в Харькове и области
Облачно, но без дождя. Какой будет погода сегодня в Харькове и области
03.10.2023, 08:04

Новости по теме:

07:55
Ночная атака «шахедов» и авиаудары по Харьковщине: Генштаб сообщил подробности
18:58
Российская авиация нанесла удары вблизи трех сел Харьковщины — Генштаб ВСУ
07:26
Оккупанты нанесли авиаудары по двум населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
19:16
Авиаудары нанесла рф возле Бологовки и Петропавловки на Харьковщине — Генштаб
07:16
РФ нанесла авиаудары вблизи шести населенных пунктов Харьковщины — Генштаб ВСУ

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «РФ синула бомбы на Купянск, Ивановку и Чернещину Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 07:25;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении в Харьковской области противник наступательных действий не вел, сообщил Генштаб ВСУ.".