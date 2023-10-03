РФ синула бомбы на Купянск, Ивановку и Чернещину Харьковской области

На Купянском направлении в Харьковской области противник наступательных действий не вел, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Враг нанес 8 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 27 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Также, рф атаковала Украину 7 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Наша противовоздушная оборона уничтожила 4 вражеских «шахеда».

РФ нанесла авиационные удары по Купянску, Ивановке и Чернещиеа Харьковской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Слобожанском направлении противник проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.