В Харькове из-за утренних обстрелов повреждены 72 здания
Фото: Харьковский горсовет
В результате ракетных обстрелов РФ центральной части города Харькова были повреждены 72 здания, сообщили в Харьковском горсовете.
Из них – 69 жилых домов. По предварительным подсчетам повреждено 681 окно в квартирах и 107 — в местах общего пользования, четыре кровли. Оконные проемы закрывают ОСБ-плитами.
Коммунальщики уже обследовали 12 построек, и эти работы продолжаются. Харьковский мэр Игорь Терехов дал задачу в ближайшее время расчистить дороги, тротуары и дворы от обломков.
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- • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 15:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетных обстрелов РФ центральной части города Харькова были повреждены 72 здания, сообщили в Харьковском горсовете.".