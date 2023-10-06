В Харькове из-за утренних обстрелов повреждены 72 здания

В результате ракетных обстрелов РФ центральной части города Харькова были повреждены 72 здания, сообщили в Харьковском горсовете.

Из них – 69 жилых домов. По предварительным подсчетам повреждено 681 окно в квартирах и 107 — в местах общего пользования, четыре кровли. Оконные проемы закрывают ОСБ-плитами.

Коммунальщики уже обследовали 12 построек, и эти работы продолжаются. Харьковский мэр Игорь Терехов дал задачу в ближайшее время расчистить дороги, тротуары и дворы от обломков.