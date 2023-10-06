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В Харькове из-за утренних обстрелов повреждены 72 здания

Общество 15:19   06.10.2023
Виктория Яковенко
В Харькове из-за утренних обстрелов повреждены 72 здания Фото: Харьковский горсовет

В результате ракетных обстрелов РФ центральной части города Харькова были повреждены 72 здания, сообщили в Харьковском горсовете.

Из них – 69 жилых домов. По предварительным подсчетам повреждено 681 окно в квартирах и 107 — в местах общего пользования, четыре кровли. Оконные проемы закрывают ОСБ-плитами.

Коммунальщики уже обследовали 12 построек, и эти работы продолжаются. Харьковский мэр Игорь Терехов дал задачу в ближайшее время расчистить дороги, тротуары и дворы от обломков.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 15:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетных обстрелов РФ центральной части города Харькова были повреждены 72 здания, сообщили в Харьковском горсовете.".