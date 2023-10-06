У Харкові через ранковий обстріл пошкоджено 72 будівлі
Фото: Харківська міськрада
Внаслідок ракетного обстрілу РФ центральної частини міста Харкова було пошкоджено 72 будівлі, повідомили у Харківській міськраді.
З них – 69 житлових будинків. За попередніми підрахунками, пошкоджено 681 вікно у квартирах та 107 – у місцях загального користування, чотири покрівлі. Віконні пройми закривають ОСБ-плитами.
Комунальники вже обстежили 12 будівель, і ці роботи тривають. Харківський міський голова Ігор Терехов дав завдання найближчим часом розчистити дороги, тротуари та двори від уламків.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 15:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетного обстрілу РФ центральної частини міста Харкова було пошкоджено 72 будівлі, повідомили у Харківській міськраді.".