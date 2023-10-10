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На три дня изменят маршруты трамваи на Салтовке в Харькове

Общество 17:42   10.10.2023
Оксана Якушко
На три дня изменят маршруты трамваи на Салтовке в Харькове Фото: ГУНП в Харьковской области

11, 12 и 13 октября трамваи №16, 16А и 27 не будут ходить с 9:00 до 16:00 на ул. Академика Павлова, на участке от ул. Героев Труда до пер. Салтовского.

Это связано с ремонтом трамвайного пути, сообщили в Департаменте инфраструктуры.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Героев Труда – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».

Также в это время будет курсировать временный автобус №27: автостанция «Героев Труда» – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – ДК «ХЭМЗ» – ул. Олега Громадского– пл. Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – автостанция «Героев Труда».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 17:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11, 12 и 13 октября трамваи №16,16А и 27 не будут ходить с 9:00 до 16:00 на ул. Академика Павлова, на участке от ул. Героев Труда до пер. Салтовского.".