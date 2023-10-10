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На три дні змінять маршрути трамваї на Салтівці у Харкові

Суспільство 17:42   10.10.2023
Оксана Якушко
На три дні змінять маршрути трамваї на Салтівці у Харкові

11, 12 та 13 жовтня трамваї №16, 16А та 27 не ходитимуть з 9:00 до 16:00 на вул. Академіка Павлова на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтовського.

Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у Департаменті інфраструктури.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

Також у цей час курсуватиме тимчасовий автобус №27: автостанція «Героїв Праці» – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – БК «ХЕМЗ» – вул. Олега Громадського – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – автостанція «Героїв Праці».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 17:42;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11, 12 та 13 жовтня трамваї №16, 16А та 27 не ходитимуть з 9:00 до 16:00 на вул. Академіка Павлова на ділянці від вул. Героїв Праці до пров. Салтовського.".