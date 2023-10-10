На півтора місяці перекриють вулицю у Харкові на Салтівці

З 10 жовтня до 30 листопада вулицю Миколи Манойла обмежать для транспорту.

Рух транспорту обмежать на вул. Миколи Манойло в районі житлових будинків №67 та 69.

Це пов’язано з аварійними роботами з ліквідації витоку газу, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Транспорт їздитиме вільною від ремонту смугою руху.