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На півтора місяці перекриють вулицю у Харкові на Салтівці

Суспільство 16:45   10.10.2023
Оксана Якушко
На півтора місяці перекриють вулицю у Харкові на Салтівці

З 10 жовтня до 30 листопада вулицю Миколи Манойла обмежать для транспорту.

Рух транспорту обмежать на вул. Миколи Манойло в районі житлових будинків №67 та 69.

Це пов’язано з аварійними роботами з ліквідації витоку газу, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.

Транспорт їздитиме вільною від ремонту смугою руху.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 16:45;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10 жовтня до 30 листопада вулицю Миколи Манойла обмежать для транспорту.".