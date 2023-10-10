На півтора місяці перекриють вулицю у Харкові на Салтівці
З 10 жовтня до 30 листопада вулицю Миколи Манойла обмежать для транспорту.
Рух транспорту обмежать на вул. Миколи Манойло в районі житлових будинків №67 та 69.
Це пов’язано з аварійними роботами з ліквідації витоку газу, повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства.
Транспорт їздитиме вільною від ремонту смугою руху.
Читайте також: Дорожники показали, як капітально відновлюють міст на Харківщині (фото)
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «На півтора місяці перекриють вулицю у Харкові на Салтівці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2023 в 16:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10 жовтня до 30 листопада вулицю Миколи Манойла обмежать для транспорту.".