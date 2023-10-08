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Дорожники показали, як капітально відновлюють міст на Харківщині (фото)

Суспільство 12:32   08.10.2023
Елена Нагорная
Дорожники показали, як капітально відновлюють міст на Харківщині (фото)

В Ізюмському районі Харківської області на місці зруйнованого мосту дорожники облаштують дві металеві гофровані труби.

“Наразі працюємо виключно над капітальною відбудовую штучних споруд, без яких рух по дорогах державного значення в Харківській області – неможливий. Це ті об’єкти, що були зруйновані від початку повномасштабного вторгнення Росії”, – пише Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Дорожники організовують будмайданчики, роблять фундаменти, нові опори та підходи.


Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Як повідомлялося наприкінці липня, орієнтовна вартість відновлення всіх мостів Харківщини становить 4,3 мільярда гривень. Йдеться про роботи «під ключ» із запуском руху. Загалом в області було зруйновано 27 мостів. В об’їзд 25 звели тимчасові переправи, проте відновлення мостів на ключових логістичних маршрутах є вкрай важливим для обороноздатності країни.

Автор: Елена Нагорная
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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Жовтня 2023 в 12:32;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі Харківської області на місці зруйнованого мосту дорожники облаштують дві металеві гофровані труби.".